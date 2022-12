portraits en miettes Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Tarif : droit d’entrée adulte + 1 € par enfant

Activités tout-petits à partir de 4-5 ans Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Portraits en miette Activité tout-petits 4-5 ans Dans la collection des Beaux-Arts, les enfants complètent des portraits à trous en piochant des yeux et des bouches en vrac et partent dans les salles à la recherche des œuvres originales.

