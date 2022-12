LE BAL DES DÉBUTANTES 2022 Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

LE BAL DES DÉBUTANTES 2022
12 décembre 2022 – 13 février 2023
Musée des Beaux-Arts de Limoges

JUSQU’EN AVRIL 2023 EXPOSITION PASSAGÈRE : LE BAL DES DÉBUTANTES 2022 Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine EXPOSITION PASSAGÈRE : LE BAL DES DÉBUTANTES 2022 Pour noël, le BAL vous offre une plongée dans ses acquisitions les plus récentes. L’année 2022 fut particulièrement importante pour l’enrichissement de ses collections : mécénat, dons, achats, préemption ou legs, différents modes d’acquisition ont permis l’entrée d’une vingtaine d’œuvres au musée ! Parmi elles, un ensemble significatif de peintures et d’émaux des XVIIe et XVIIIe siècles liés à Limoges, période jusqu’ici peu représentée dans nos salles. L’occasion de les réunir et de les présenter pour la première fois au public avant leur mise en exposition définitive dans le parcours permanent.

Une autre acquisition phare : Portrait de Turgot, François-Hubert Drouais, huile sur toile, 1757. (c) Musée des Beaux-Arts. C. Bourgouin .L’occasion aussi de comprendre comment un musée enrichit ses collections aujourd’hui. Oui, le BAL bouge !

