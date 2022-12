« Les pieds dans le plat » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

« Les pieds dans le plat » Musée des Beaux-Arts de Limoges, 3 décembre 2022, Limoges. « Les pieds dans le plat » Samedi 3 décembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges

1€ Réservation obligatoire sur l’application PASS Culture

revisitez le jeu d’acrobaties Twister ® Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Les pieds dans le plat » Jeu de contorsions / Collection Émaux Dans la collection des émaux, revisitez le jeu d’acrobaties Twister ® : sur une bâche posée au sol et décorée de différents détails d’œuvres émaillées, placez vos mains et vos pieds à l’endroit désigné par le guide, sans vaciller ni tomber… Puis partez dans les salles à la découverte des émaux originaux. (Prévoir des vêtements adaptés aux contorsions et des chaussettes !).

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00 © BAL – Ville de Limoges

