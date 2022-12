« Du palais jusqu’au ciel » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

« Du palais jusqu'au ciel » Musée des Beaux-Arts de Limoges, 3 décembre 2022, Limoges.

« …Pour finir … sur le toit du musée » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Du palais jusqu’au ciel » Visite au sommet / Tout le musée Suivez le guide pour découvrir l’histoire de ce palais du 18e siècle métamorphosé en musée et déambulez à travers les collections d’antiquités égyptiennes, de vestiges sur l’histoire de Limoges, de toiles de grands maîtres comme Renoir et Valadon, en passant par la collection prestigieuse d’émaillerie sur métal, pour finir … sur le toit du musée avec une vue imprenable sur Limoges : la ville des arts du feu. Vous allez en prendre plein les yeux !

