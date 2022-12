Exposition « un monde de lumières : les vitraux de francis chigot et son atelier » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Exposition « un monde de lumières : les vitraux de francis chigot et son atelier » Samedi 3 décembre, 11h00, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif : droit d'entrée + 1 €

Le BAL et la Cité du vitrail de Troyes s’associent pour cette exposition consacrée aux réalisations artistiques du premier atelier de peinture sur verre du Limousin créé par Francis Chigot. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « un monde de lumières : les vitraux de francis chigot et son atelier » Le musée des Beaux-Arts de Limoges et la Cité du vitrail de Troyes s’associent pour organiser une exposition consacrée aux réalisations artistiques du premier atelier de peinture sur verre du Limousin créé par Francis Chigot (1879-1960), au début du 20e siècle. Cette immense et exceptionnelle production de vitraux, sera mise en lumière grâce à une sélection significative de vitraux, maquettes, cartons et esquisses notamment, conçus à Limoges entre 1907 et 1960. Durant cinquante ans, quelque cinq cents édifices, monuments publics ou bâtiments privés du monde entier furent ornés de vitraux limousins, attestant le rayonnement et la notoriété de cet atelier emmené par Francis Chigot, brillant coloriste et industriel entreprenant.

Exposition d’intérêt national du 22 octobre 2022 au 12 février 2023.Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture/ Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

