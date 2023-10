Visite Max’art – La classe, l’oeuvre Musée des Beaux-Arts de Libourne Libourne, 13 mai 2023, Libourne.

Visite Max’art – La classe, l’oeuvre Samedi 13 mai, 18h30 Musée des Beaux-Arts de Libourne Entrée libre

Max’art :

L’opération « La classe, l’œuvre ! », initiée par les ministères en charge de la Culture et de l’Education, invite les élèves de tous niveaux et leurs professeurs à construire un projet à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France et à concevoir une médiation est présentée lors de la Nuit européenne des musées.

C’est ainsi que la classe de seconde 15 du lycée Max Linder à Libourne, encadrée par Madame Feldman (professeure de français) et Mme Fernandez (professeure documentaliste), s’est emparée du projet pour réaliser une médiation en partant de cinq œuvres phares des collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Libourne. Romain Béniguel, chargé du service des publics du musée, a accompagné les lycéens durant plusieurs semaines dans l’élaboration d’un guide de visite à destination des adolescents. Ce guide, qu’ils ont nommé le « Max’Art », est le fruit d’un beau travail de vulgarisation scientifique mené lors de séances de travail par petits groupes.

Pour présenter et valoriser ce travail collaboratif, les élèves de Seconde, très investis depuis plusieurs mois, se chargeront d’une visite commentée à l’occasion de la Nuit Européenne des musées 2023.

Lors de cette soirée, ils présenteront les tableaux qu’ils ont retenus avant de distribuer le guide Max’art aux visiteurs. Ce sera l’occasion de découvrir sous un nouveau jour certaines oeuvres phares des collections.

Musée des Beaux-Arts de Libourne 42 place Abel Surchamp 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 http://www.libourne.fr https://www.facebook.com/beauxarts.libourne;https://www.instagram.com/mba_libourne/ Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au XVe siècle et agrandi au début du XXe siècle, le musée a été créé en 1818 sur volonté du duc Elie Decazes (1780-1860), alors ministre de l’Intérieur et favori du roi Louis XVIII. Originaire de la région puisqu’il naquit à Saint-Martin-de-Laye, le duc Decazes fit envoyer à Libourne des œuvres majeures issues des collections de l’Etat, conservées au musée du Louvre. Le fonds s’est, ensuite, considérablement enrichi par des achats, dons et legs, ainsi que par le dépôt, en 1952, d’une soixantaine d’œuvres de la Ville de Créon, issues du legs Bertal.

Le visiteur peut aujourd’hui apprécier des œuvres retraçant l’histoire de l’art du XIVe au XXe siècle : école siennoise et florentine des XIVe et XVe siècles, école du Nord des XVIe et XVIIe siècles (Cranach l’Ancien, Jan van der Straet, Rubens), Renaissance italienne, école caravagesque avec une œuvre majeure de Bartolomeo Manfredi (1582-1622), œuvres du XVIIIe siècle (Jean-Baptiste Santerre, Lagrenée, Falconet, Pajou), œuvres du XIXe siècle académiques (Benjamin de Rolland, Pierre-Nolasque Bergeret, Pierre-Roch Vigneron) ou impressionnistes (Henry Moret), œuvres du début du XXe siècle (Rodin, Dufy, Foujita, Kisling).

Le musée présente également des œuvres d’artistes libournais tels que René Princeteau (1844-1914), ami et maître de Toulouse-Lautrec, Théophile Lacaze (1799-1846), peintre romantique influencé par Delacroix, et Alphonse Giboin (1828-1921), créateur de somptueux verres émaillés. Le musée conserve enfin dans ses réserves de très belles collections d’arts graphiques et ethnographiques, qui feront l’objet de futurs accrochages ou expositions. Deux mille cinq cent plaques de verre photographiques réalisées par le photographe libournais Henry Guillier (1847-1912) complètent ce fonds très riche.

Succédant à Marguerite Stahl et Thierry Saumier, Caroline Fillon a pris la direction de l’établissement en mai 2020. Parkings à proximité. Ascenseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

© Musée des Beaux-Arts de Libourne