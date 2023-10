Visite du nouvel accrochage des collections permanentes Musée des Beaux-Arts de Libourne Libourne, 13 mai 2023, Libourne.

Visite du nouvel accrochage des collections permanentes Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Libourne Entrée libre

NOUVELLE PRÉSENTATION

Les salles dédiées aux collections permanentes du musée ont fait peau neuve : de nouvelles cloisons qui structurent l’espace des deux grandes galeries et permettent d’étendre la surface d’accrochage ; des îlots thématiques plus pédagogiques qui présentent les collections par écoles (École italienne, École du Nord, École française…) ; une trentaine d’œuvres supplémentaires sorties des réserves, dont l’œuvre fondatrice du musée déposée en 1818 à Libourne par le musée du Louvre : « La Pentecôte » peinte au 17e siècle par Nicolas de Plattemontagne et classée Monument Historique en 1912. Découvrez également un espace dédié au peintre René Princeteau (Libourne, 1943 – Fronsac, 1914), maître de Toulouse-Lautrec.

Musée des Beaux-Arts de Libourne 42 place Abel Surchamp 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 http://www.libourne.fr https://www.facebook.com/beauxarts.libourne;https://www.instagram.com/mba_libourne/ Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au XVe siècle et agrandi au début du XXe siècle, le musée a été créé en 1818 sur volonté du duc Elie Decazes (1780-1860), alors ministre de l’Intérieur et favori du roi Louis XVIII. Originaire de la région puisqu’il naquit à Saint-Martin-de-Laye, le duc Decazes fit envoyer à Libourne des œuvres majeures issues des collections de l’Etat, conservées au musée du Louvre. Le fonds s’est, ensuite, considérablement enrichi par des achats, dons et legs, ainsi que par le dépôt, en 1952, d’une soixantaine d’œuvres de la Ville de Créon, issues du legs Bertal.

Le visiteur peut aujourd’hui apprécier des œuvres retraçant l’histoire de l’art du XIVe au XXe siècle : école siennoise et florentine des XIVe et XVe siècles, école du Nord des XVIe et XVIIe siècles (Cranach l’Ancien, Jan van der Straet, Rubens), Renaissance italienne, école caravagesque avec une œuvre majeure de Bartolomeo Manfredi (1582-1622), œuvres du XVIIIe siècle (Jean-Baptiste Santerre, Lagrenée, Falconet, Pajou), œuvres du XIXe siècle académiques (Benjamin de Rolland, Pierre-Nolasque Bergeret, Pierre-Roch Vigneron) ou impressionnistes (Henry Moret), œuvres du début du XXe siècle (Rodin, Dufy, Foujita, Kisling).

Le musée présente également des œuvres d’artistes libournais tels que René Princeteau (1844-1914), ami et maître de Toulouse-Lautrec, Théophile Lacaze (1799-1846), peintre romantique influencé par Delacroix, et Alphonse Giboin (1828-1921), créateur de somptueux verres émaillés. Le musée conserve enfin dans ses réserves de très belles collections d’arts graphiques et ethnographiques, qui feront l’objet de futurs accrochages ou expositions. Deux mille cinq cent plaques de verre photographiques réalisées par le photographe libournais Henry Guillier (1847-1912) complètent ce fonds très riche.

Succédant à Marguerite Stahl et Thierry Saumier, Caroline Fillon a pris la direction de l’établissement en mai 2020. Parkings à proximité. Ascenseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Musée des Beaux-Arts de Libourne