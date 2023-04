Visite guidée « Marc Desgrandchamps, à travers deux œuvres » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite guidée « Marc Desgrandchamps, à travers deux œuvres » au musée des Beaux-Arts
Samedi 13 mai, 21h00, 22h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Entrée libre
Marc Desgrandchamp, à travers deux œuvres

Apparitions, silhouettes, personnages évoluant dans des décors urbains ou des paysages naturels,… Découvrez deux œuvres de l’exposition pour vous glisser, sur la pointe des pieds, dans l’univers original de Marc Desgrandchamps. À 21h et 22h (durée 15 min) – Rendez-vous dans l’exposition Marc Desgrandchamps (3e étage) Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 74 52 09 https://beaux-arts.dijon.fr/ Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

