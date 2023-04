Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon. Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Samedi 13 mai, 20h30, 21h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Entrée libre Les portraits de la famille Anthony par P.P Prud’hon

Prud’hon peint ces deux portraits en remerciement de l’hospitalité que la famille Anthony lui offre lors de son exil en France-Comté à la fin du XVIIIe siècle. Abandonnant la tradition des portraits d’apparat, l’artiste livre deux saisissants portraits de ses amis, empreints de réalisme et de sensibilité préromantique.

Avec Sandrine Champion, conservatrice en chef du patrimoine chargée des collections XVIe – XVIIIe siècles À 20h30 et 21h45 (durée 15 min) – Rendez-vous salle 24 (salon Condé) Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 74 52 09 https://beaux-arts.dijon.fr/ Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

2023-05-13T21:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Philippe Bornier

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Dijon Adresse Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Ville Dijon Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon 13 mai 2023 Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Dijon Côte-d'Or