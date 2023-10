Cet évènement est passé Exposition Les Exceptionn’elles à travers le regard des élèves Musée des Beaux-Arts de Carcassonne Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Exposition Les Exceptionn'elles à travers le regard des élèves
Samedi 13 mai, 09h45
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne
Entrée libre

Exposition sur la thématique des femmes artistes, à la suite de l'exposition estivale Les Exceptionn'Elles au musée des beaux-arts de Carcassonne. Les élèves expliqueront leur travail aux visiteurs durant la journée du samedi 13 mai 2023.

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne
15 boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne
Carcassonne 11000 Aude Occitanie

2023-05-13T09:45:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

2023-05-13T09:45:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

