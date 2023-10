Duo violoncelle/accordéon Musée des beaux-arts de Calais Calais, 13 mai 2023, Calais.

Duo violoncelle/accordéon Samedi 13 mai, 20h30, 21h45 Musée des beaux-arts de Calais

Les deux virtuoses Alexandre Prusse (accordéon) et Valentin De Francqueville (violoncelle) vous invitent au voyage au sein du nouveau parcours permanent du musée.

Instrument à cordes ou à vent, c’est dans le geste commun du « tiré-poussé » de l’archet ou du soufflet que le son du duo trouve son origine. Du répertoire original contemporain aux œuvres d’influence populaire, en passant par la musique baroque et classique, le duo combine les sources d’inspiration et surprend par son originalité.

Musée des beaux-arts de Calais 25 rue Richelieu 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr Parking gratuit autour du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

2023-05-13T21:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Alexandre Prusse/Valentin De Francqueville