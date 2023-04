Deux à table avec Rodin Musée des beaux-arts de Calais Calais Catégories d’évènement: Calais

Deux à table avec Rodin Musée des beaux-arts de Calais, 13 mai 2023, Calais. Deux à table avec Rodin Samedi 13 mai, 19h15, 19h45, 21h15, 22h30 Musée des beaux-arts de Calais dans la limite des places disponibles avec Greg Bruchet (électroniques), Fred Gregson (percussions) et Erik Chevalier (vidéo).

Le duo Bruitson et sa table sonore se pose dans l’auditorium du Musée des beaux-arts de Calais, avec comme invité Auguste Rodin.

Accompagnés d’un corpus d’images projetées en direct, deux musiciens et un vidéaste, comme des sculpteurs de sons et d’images, vous emmènent au cœur des œuvres de l’artiste. Musée des beaux-arts de Calais 25 rue Richelieu 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr Parking gratuit autour du musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Gwen Mint

