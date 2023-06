Levez les yeux ! Vivre le musée des Beaux-arts Musée des Beaux-Arts de Caen Caen, 15 septembre 2023, Caen.

CARTOGRAPHIE, ÉMOTION, IMAGINAIRE

Organisé par : Musée de Normandie, Château de Caen et le CAUE 14

Les élèves découvriront l’architecture et les collections du musée, accompagnés d’une médiatrice et équipés de feuilles, de crayons à papier et crayons de couleur.

Tout au long de la visite, chaque élève créra sa carte sensible du musée, en écrivant une émotion ou un son, en dessinant le détail d’un tableau ou en coloriant des formes de son choix.

En s’éloignant de la cartographie traditionnelle, la carte sensible permet de découvrir et s’approprier le musée des Beaux-arts en expérimentant une nouvelle manière de se repérer dans l’espace.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts – Château de Caen.

Musée des Beaux-Arts de Caen Le château, Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen 14000 Centre Ancien Calvados Normandie 02 31 30 47 70 http://mba.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/vivre-le-musee-des-beaux-arts-3140 »}] Le musée des Beaux-Arts de Caen, situé au cœur du château de Guillaume-le-Conquérant, dans un bâtiment contemporain, le musée des Beaux-Arts compte parmi les musées les plus importants de France en matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe siècles (France, Italie, Flandres, Hollande), tandis que sa collection de gravures en fait l’un des lieux incontournables. Depuis 2007, le château médiéval accueille un Parc de sculptures.

Des collections remarquables : le musée des Beaux-Arts de Caen présente un vaste panorama de la création du XVe au XXIe siècle. Il conserve l’une des plus riches collections de peinture des musées en régions pour les XVIe et XVIIe siècles italiens (Cosme Tura, Giordano, Guerchin, Pérugin, Tintoret, Véronèse), français (Champaigne, Poussin, Vouet), flamands et hollandais (Bruegel, Rubens, Ruysdael, Seghers, Van Der Weyden). Le XVIIIe siècle est représenté à travers des portraitistes et des paysagistes français et italiens (Boucher, Rigaud, Tournières, Tiepolo…) tandis que le XIXe siècle se dévoile autour des peintres romantiques et réalistes (Courbet, Delacroix,Géricault) ou encore Corot et les paysagistes de Barbizon. La Normandie comme lieu d’inspiration est également présente grâce à Boudin, Monet puis, au-delà de l’impressionnisme, Bonnard, Dufy, Marquet, Van Dongen, Vuillard,… Le XXe siècle s’ouvre sur le cubisme français, présenté depuis 2017 dans une nouvelle salle (Gleizes, Metzinger, Ozenfant…). Les collections contemporaines constituées dès le début des années 70 puis poursuivies au fil des décennies grâce à une politique d’acquisition volontariste, se déploient autour de grands artistes internationaux : Barcelò, Delprat, Desgrandchamps, Frydman, Mitchell, Music, Pincemin, Plensa, Rebeyrolle, Reigl, Sicilia, Soulage…

Le cabinet des estampes regroupe l’exceptionnelle collection du Fonds Mancel de plus de 50 000 estampes, présentées en partie dans le cadre d’expositions temporaires (Callot, Dürer, Rembrandt, Tiepolo, Piranèse, Sadeler…).

Des expositions ouvertes sur toutes les époques. Chaque année, le musée propose entre 6 et 8 expositions alternant art ancien, et contemporain, peinture, dessin, estampe, photographie, suscitant autant de moments de rencontres. Pour chacune, la programmation culturelle invite au dialogue en convoquant les autres arts : cinéma, littérature, musique, théâtre, danse, …

Accessible à tous !

Le musée, gratuit chaque premier week-end du mois et toute l’année pour les moins de 26 ans, invite les familles (enfants dès 3 ans) à se joindre aux vernissages, à suivre des visites actives, des ateliers créatifs ou des nocturnes participatives. Il accueille des artistes en résidence, sollicite les échanges avec le spectacle vivant, le cinéma, la littérature, la cuisine, … Il crée sur mesure des nuits festives avec modèles vivants, speed dating, jeux ou soirées musicales.

Un parc de sculptures

Depuis 2007, le château médiéval est un écrin exceptionnel où se déploie un ensemble de sculptures, modernes et contemporaines. Auguste Rodin, La Grande Ombre (1902) dépôt du Musée Rodin , Antoine Bourdelle, Grand Guerrier (1894-1900), dépôt du Musée Bourdelle, Marta Pan, Sphère coupée (1991), Huang Yong Ping, One Man, nine animals (1999) ensemble monumental de dix sculptures juchées sur des mâts de 4 à 12 mètres de haut, dépôt du Fonds national d’art contemporain, François Morellet, Un angle deux vues pour trois arcs (2015), Jakko Pernu, Ceiling Light (2016) commande du musée dans le cadre du festival Les Boréales, Jaume Plensa, Lou (2015), dépôt de la galerie Lelong, Arrêt Saint Pierre en tramway / bus – Parc de stationnement

