Exposition : Sous le regard de Méduse. De la Grèce antique aux arts numériques Musée des beaux-arts de Caen, 13 mai 2023, Caen. Exposition : Sous le regard de Méduse. De la Grèce antique aux arts numériques Samedi 13 mai, 18h00 Musée des beaux-arts de Caen L’exposition Sous le regrad de Méduse. De la Grèce antique aux arts numériques est en accès libre Musée des beaux-arts de Caen Château de Caen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 70 http://www.mba.caen.fr Situé au cœur du château de Guillaume le Conquérant, dans un bâtiment contemporain, le musée des Beaux-Arts de Caen compte parmi les musées les plus importants de France en matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe siècles italien, français, flamand et hollandais 2h depuis la Gare Saint Lazare – tramway St Pierre 2h30 depuis Paris : A13, périphérique ouest de Caen, sortie centre ville 2h depuis Rennes : A84, périphérique nord de Caen, sortie centre ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

