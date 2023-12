Cours de Yoga, Qi Gong Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 14 janvier 2024 10:00, Bordeaux.

Cours de Yoga, Qi Gong 14 janvier et 30 juin 2024 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 10 €, réduit 7 €, 5 € avec la Carte Jeune !

Et si le musée vous aidait à prendre soin de vous ?

Et oui ! À partir de septembre, deux dimanches par mois, venez découvrir nos cours de Yoga et Qi Gong. Une bonne raison de prolonger l’été au musée en vous relaxant parmi les œuvres ?

Les inscriptions sont ouvertes !

Pour le yoga ?

Dimanche 14 janvier 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 11 février 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 10 mars 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 14 avril 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 19 mai 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 9 juin 2024, de 11:00 à 12:15

Venez vous recentrer au musée en participant à un cours de Hatha Yoga animé par Barbara Fecchio.

Tous niveaux.

Prévoir un tapis de yoga et une tenue confortable, sans chaussures.

Pour le Qi Gong ?

Dimanche 28 janvier 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 18 février 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 24 mars 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 28 avril 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 26 mai 2024, de 11:00 à 12:15

Dimanche 30 juin 2024, de 11:00 à 12:15

Voyagez au musée et laissez-vous porter par l’énergie du Qi Gong ! Cette gymnastique traditionnelle chinoise est basée sur des mouvements lents, précis et des exercices de respiration et de concentration. Avec Marie-Françoise Poutays.

Tous niveaux.

Prévoir une tenue confortable.

Lieu : Rendez-vous à l’accueil du musée.

Tarif : 10 €, réduit 7 €, 5 € avec la Carte Jeune !

Infos : Sur réservation par mail à : musba-publics@mairie-bordeaux.fr ou par téléphone au 05 56 10 25 25.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 http://www.musba-bordeaux.fr

Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu'international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

MusBA Yoga

© Emmanuel Guiho