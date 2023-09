Le CHU s’invite au MusBA Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 15 octobre 2023, Bordeaux.

Le CHU s’invite au MusBA Dimanche 15 octobre, 13h30 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Le CHU de Bordeaux s’invite au musBA pour l’opération “Tour de poitrine(s)” dans le cadre d’Octobre Rose.

“Tour de poitrine(s)” est une opération à l’initiative du CHU de Bordeaux, soutenu par la Fondation INDIGO, proposant la découverte du patrimoine et matrimoine bordelais à travers la représentation de la femme dans plusieurs lieux culturels de la ville.

Parce que personne ne connait mieux votre corps que vous-même, le temps d’un après-midi, sensibilisez-vous au cancer du sein et apprenez l’autopalpation !

En continu, retrouvez de 13h30 à 18h un stand de sensibilisation autour du sein et des ateliers d’autopalpation dans le hall Bonheur du musée.

À 15h30, Isabelle Beccia, notre médiatrice, vous emmène à la découverte du corps de la femme et de sa représentation dans les collections du MusBA de la Renaissance au XXe siècle.

Lieu Musée des Beaux-Arts

Infos Visite commentée sur réservation obligatoire ci-dessous : https://my.weezevent.com/tour-de-poitrines

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 http://www.musba-bordeaux.fr https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMusBA_bordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/tour-de-poitrines »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2268, « description »: « Tour de poitrine(s) Quand lu2019art invite u00e0 parler du cancer du sein Dans le cadre du2019Octobre rose 2023, le CHU de Bordeaux soutenu par la Fondation Indigo, a imaginu00e9 des parcours de du00e9couverte du patrimoine et matrimoine bordelais u00e0 travers la repru00e9sentation de la femme. Tour de poitrine s’associe u00e0 Bordeaux Du00e9tours pour vous faire du00e9couvrir le patrimoine et le matrimoine bordelais u00e0 vu00e9lo. Au 19u00b0siu00e8cle, les mu00e9tiers du soin se professionnalisent et les femmes y prennent une place importante. Cette visite vous invite u00e0 du00e9couvrir les apports des bordelaises dans le domaine du mu00e9dico-social, ainsi qu’u00e0 interroger la place de la santu00e9 de la femme dans la ville. La balade est accessible du00e8s 10 ans et du00e9butera Place des Capucins, devant le marchu00e9 cu00f4tu00e9 Saint-Michel. > 3 rendez-vous vous sont proposu00e9s, les balades sont gratuites sur inscription obligatoire et dans la limite des places disponibles. >> Nous ne pru00eatons pas de vu00e9lo sur place alors venez avec votre bicyclette ! Les Tours de poitrine(s) feront u00e9galement halte dans deux musu00e9es bordelais : – samedi 7 octobre u00e0 11h – Tour de poitrine(s) au Musu00e9e d’Aquitaine : Ru00e9servation – dimanche 15 octobre u00e0 15h30 – Tour de poitrine(s) au Musu00e9e des Beaux-Arts : Ru00e9servation Tour de poitrine(s) est un projet du CHU de Bordeaus soutenu par la Fondation Indigo et en partenariat avec les parkings Indigo, la Ligue contre le cancer, le Musu00e9e des Beaux-arts, le Musu00e9e du2019Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et Bordeaux Mu00e9tropole. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Tour de poitrine(s) – visites en vu00e9lo par Bordeaux Du00e9tours », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1007426.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/tour-de-poitrines », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 3402}, « link »: « https://my.weezevent.com/tour-de-poitrines »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T13:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T13:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Octobre rose Seins

J. Despujol, « La Jeune Fille en fleur », burin et pointe sèche en sanguine, vers 1926, Legs Coustet 2020, © photo Mairie de Bordeaux