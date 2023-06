Afterwork #2 au MusBA ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 6 juillet 2023, Bordeaux.

Afterwork #2 au MusBA ! Jeudi 6 juillet, 18h30 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Le MusBA est de retour avec son 2ème Afterwork !

Venez partager un moment convivial tout en découvrant les collections permanentes du musée avec l’association Ricochet Sonore !

Elle vous proposera un DJ set participatif, c’est donc vous qui allez choisir l’ambiance sonore de la soirée.

Il y aura de quoi vous rafraîchir et vous restaurer sur place afin de flâner dans le jardin.

On vous attend encore plus nombreux qu’au premier !

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T20:30:00+02:00

musée des beaux-arts association Ricochet Sonore

© Ricochet Sonore