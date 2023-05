Fête de la musique 2023 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 21 juin 2023, Bordeaux.

Fête de la musique 2023 Mercredi 21 juin, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Entrée libre

Deux sets de 40 min à 19h et 19h45.

La musique a inspiré de nombreux peintres et la peinture a inspiré beaucoup de compositeurs. À l’occasion de cette fête populaire, le musée des Beaux-Arts fait vibrer l’âme de ses visiteurs, en proposant pour la première fois un chœur Gospel. Avec l’association Gospel sur Garonne.

Au programme :

Fondée en septembre 2022 par le chef de chœur Benjamin Comba, cette chorale compte aujourd’hui une vingtaine de choristes amateurs, tous passionnés de musique, autour d’un répertoire gospel varié : contemporain, blues ou encore soul…, de In the sanctuary de Kurt Carr, Because of who you are de Dan et Martha Munizzi ou encore I feel your spirit de Sheri Jones-Moffett et Daniel Moore, repris par le célèbre artiste gospel américain Hezekiah Walker.

La chorale Gospel sur Garonne de Bordeaux Ouest est membre de « Gospel sur Garonne », groupe de chorales initié par la cheffe de chœur Marylène Olivier, aux côtés des chorales de Talence et de Saint-Macaire.

Lieu : hall Bonheur, aile Bonheur, musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

Musique Gospel sur Garonne

Fête de la musique 2022, © F. Deval, Mairie de Bordeaux