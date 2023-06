Denis Monfleur. Peuples de pierre Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 2 juin 2023, Bordeaux.

Denis Monfleur. Peuples de pierre 2 juin 2023 – 7 janvier 2024 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Première exposition personnelle d’envergure consacrée à l’artiste Denis Monfleur (né en 1962 à Périgueux) dans un musée en France, Peuples de pierre présente au musée et à la Galerie des Beaux-Arts plus de 200 œuvres visant à montrer pour l’essentiel les travaux les plus récents et les plus emblématiques de sa production, à travers une diversité de formats et de matériaux.

Dans les deux ailes du musée, plus d’une centaine de pièces sont présentées. Parmi elles, une quinzaine entre en résonance, par leurs correspondances thématiques ou formelles, avec les collections permanentes de peintures et de sculptures ; un ensemble d’œuvres de très grand format qualifiées de « Monumentales » est présenté en extérieur dans le jardin et la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville ainsi que sur les parvis de la Galerie et de la gare Bordeaux Saint-Jean.

Jouant sur l’opposition entre des sculptures puissantes et monumentales de plusieurs tonnes réalisées dans les carrières et des pièces de petits formats, plus intimes et domestiques, l’artiste est l’un des rares sculpteurs de sa génération à perpétuer la tradition ancestrale de la taille directe et à se confronter aux pierres les plus dures (granit, diorite, orgue basaltique, lave volcanique…).

Son travail s’inscrit dans une tradition séculaire de la sculpture, de l’art roman à Louise Bourgeois, en passant par Michel-Ange, Brancusi, Dubuffet ou encore Chillida.

Lieu : Musée et Galerie des Beaux-Arts (rez-de-chaussée), Jardin et Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, Parvis de la Galerie et de la Gare Saint-Jean

Le musée des Beaux-Arts remercie ses mécènes et partenaires dont Mécénart, Renaulac, le réseau TBM, Télérama, Radio Nova et Gares & Connexions

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux

Vue in situ ‘Saint-Georges’ Denis Monfleur, © ADAGP Paris 2023, Photo F. Deval