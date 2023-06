Prière de toucher ! L’Art et la Matière Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 2 juin 2023, Bordeaux.

Aux antipodes des pratiques et des codes de visite habituels dans les musées, Prière de toucher ! L’Art et la Matière vous invite à vivre une expérience étonnante et sensorielle de la sculpture. Partez à la découverte sensible de la figure humaine ainsi que des techniques et matériaux de l’Antiquité jusqu’à l’abstraction du XXe siècle. Seul(e) les yeux bandés, avec un audioguide ou en binôme avec un proche ou un médiateur, touchez, palpez, manipulez ou sentez la pierre, la terre mouillée et la fonte grâce à un dispositif olfactif permettant une immersion au cœur des œuvres.

Construite à partir de quatre modules qui permettent de comprendre la méthodologie du toucher et les différentes étapes de la réalisation d’une sculpture, cette exposition a été imaginée et conçue avec la complicité de personnes en situation de handicap visuel. Elle s’appuie sur leur pratique pour inventer de nouvelles formes de médiation destinées à tous les publics, voyants comme non et mal-voyants, et offrir une expérience tactile inédite dans le cadre d’une démarche inclusive et humaniste.

Fruit d’un travail collectif, cette exposition itinérante présente les reproductions d’œuvres issues de six des plus grands musées de beaux-arts en région (Montpellier, Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Bordeaux), tous membres de FRAME – FRench American Museum Exchange, un réseau de coopération culturelle qui relie, depuis le début des années 2000, trente-deux grands musées français et nord-américains (États-Unis et Canada).

Lieu : Galerie du musée des Beaux-Arts (Étage +1)

L’exposition bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, du soutien de FRAME et de FRAME Développement, de la mission Handicap et Accessibilité à la Cité de la mairie de Bordeaux et du mécénat de la Maison Givaudan, créatrice de parfums et d’arômes.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

‘Prière de toucher ! L’Art et la matière’, © F. Deval