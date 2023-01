Regards croisés Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Regards croisés Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 25 mai 2023, Bordeaux. Regards croisés Jeudi 25 mai, 12h15

Régulièrement, le musée invite des professionnels issus d’horizons divers pour proposer une visite inédite. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les regards croisés c’est la rencontre entre le musée et un professionnel issu d’horizon différent pour proposer une visite inédite. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et d’en multiplier les interprétations.

Celui-ci sera accompagné par Jean-Jacues Issouli, professeur agrégé en lettres classiques qui fera le lien entre la littérature et la peinture.

2023-05-25T12:15:00+02:00

Arrivée et interrogatoire des galériens dans la prison de Gênes, 18è siècle, Alessandro Magnasco © Mairie de Bordeaux, L. Gauthier, F. Deval

