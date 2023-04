Nuit européenne des musées 2023 ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Nuit européenne des musées 2023 ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux. Nuit européenne des musées 2023 ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Entrée libre Les étudiants du PESMD de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine inverstissent le hall Bonheur du musée des Beaux-Arts pour une performance inédite, empreinte de créativité et d’imagination, leurs performances chorégraphiques flirtent avec peinture, sculpture et arts graphiques.

Nourris par différentes esthétiques musicales – Pierre Boulez, Jean-Sébastien Bach ou encore Gilles Grand – les jeunes talents du PESMD entrent en résonnance avec les sculptures et les différents espaces du MusBA. Dans le cadre du dispositif national La classe, l’oeuvre ! les CM2 de l’école Jules Ferry, des élèves du collège Cassignol et du lycée Montesquieu à Bordeaux seront les ambassadeurs du musée auprès du public le temps d’un soir ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musba-bordeaux.fr/fr/evenement/nuit-europ%C3%A9enne-des-mus%C3%A9es-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

