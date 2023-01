Danse & musique dans les collections Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Danse & musique dans les collections Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 29 avril 2023, Bordeaux. Danse & musique dans les collections Samedi 29 avril, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Entrée libre

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Danse, embarquez pour une visite du musée multisensorielle. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine À l’occasion de la Journée Mondiale de la Danse, embarquez pour une visite du musée multisensorielle. Le répertoire inédit interprété par l’ensemble professionnel Clepsydre se mêle aux créations chorégraphiques et improvisations dansées des élèves de Saint-Médard-en-Jalles et de l’Union Départementale des établissements d’Enseignement Artistique de Gironde. Au fil de l’après-midi, danse et musique donnent corps et mouvement aux œuvres sous l’œil avisé de la chorégraphe Claire Gabriel. Une expérience unique à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00

2023-04-29T17:00:00+02:00 © Musée des Beaux-Arts, Mairie de Bordeaux

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Adresse 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Ville Bordeaux Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Danse & musique dans les collections Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 2023-04-29 was last modified: by Danse & musique dans les collections Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 29 avril 2023 bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde