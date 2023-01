Afterwork au MusBA ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Afterwork au MusBA ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 21 avril 2023, Bordeaux. Afterwork au MusBA ! Vendredi 21 avril, 18h30 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Le MusBA vous invite à son premier afterwork ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir les collections, vous détendre et partager un temps convivial après le travail, accompagné par un DJ Set participatif aux vinyles de l’association Ricochet Sonore.

