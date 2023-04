British or not ? Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

British or not ? Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 6 avril 2023, Bordeaux. British or not ? Jeudi 6 avril, 11h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux À partir du 6 avril 2023, retrouvez en librairie et à la boutique du musée le catalogue raisonné des collections britanniques du musée ! Depuis 1950, le MusBA est connu pour posséder la plus importante collection de peintures anglaises conservée en France, après le musée du Louvre. Ce catalogue raisonné des œuvres britanniques du musée a pour but d’établir une synthèse des connaissances, tout en questionnant cette réputation qui lui a été accordée. Cet ouvrage présente la richesse et la variété d’artistes qui font la spécificité de ce foyer artistique, tels que James Hopwood, Thomas Laurence, John Martin, James Northcote, Allan Ramsay, Joshua Reynolds, Gilbert Stuart, Benjamin West ou encore John Warrington Wood, tout en prenant en considération la complexité de sa création, nourrie depuis ses débuts d’échanges constants avec le continent européen.

Ce nouveau catalogue renoue avec la tradition historiographique du musée en s’inscrivant dans la lignée des volumes consacrés à l’école italienne (1987) ou encore à l’école hollandaise (1990).

La soirée de lancement qui devait avoir lieu le 5 avril 2023 est reportée. Sous la direction de Sandra Buratti-Hasan, Guillaume Faroult et Sophie Barthélémy.

John Martin, Macbeth et les trois sorcières, vers 1849-1851 © Photo : F. Deval

