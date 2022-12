Bacchanight Edition #8 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 21 mars 2023, Bordeaux.

Bacchanight Edition #8 Mardi 21 mars 2023, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Entrée gratuite

La Bacchanight est de retour pour sa 8ème édition ! La bacchanight c’est LA nocturne étudiante. Culturelle et festive organisée au musée le 21 mars 2023 de 20h à minuit !

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Bacchanight est LA nocturne proposée par le musée des Beaux-Arts aux étudiants depuis 2016 !

Cet événement, programmé chaque année, invite les étudiants à revisiter et à réinterpréter les collections permanentes et les expositions temporaires du musée. C’est une soirée culturelle et festive réalisée par et pour les étudiants … ouverte à tous les curieux !

Le musée fait appel à des étudiants de tous horizons et les invite à proposer leur regard personnel sur le musée et ses œuvres.

Danse, musique, sciences, arts, littérature, digital, installations, œnologie, droit… toutes les disciplines sont invitées à animer la soirée et à se déployer dans tous les espaces du musée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-21T23:55:00+01:00

© Mairie de Bordeaux