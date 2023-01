Visite commentée : ‘Petits secrets des chefs-d’oeuvre’ Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Visite commentée : 'Petits secrets des chefs-d'oeuvre' Dimanche 5 mars, 11h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Entre du musée +5€ – sans réservation

Venez (re)découvrir les chefs-d’oeuvre de nos collections ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tous les mois le musée vous propose une visite-thématique !

Pour ce mois de mars c’est une visite qui vous permettra de (re)découvrir les chefs-d’oeuvre de la collection sous différentes facettes : de la couleur aux symboles, en passant par l’histoire, tout en jetant des ponts originaux avec l’actualité, la peinture ou la musique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T11:00:00+01:00

2023-03-05T12:30:00+01:00

