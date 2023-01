Bébés au musée ! 1ère édition Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Bébés au musée ! 1ère édition Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 9 février 2023, Bordeaux. Bébés au musée ! 1ère édition 9 février et 19 avril Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

5€ par enfant. Gratuit avec la Carte Jeune Bordeaux Métropole ! Entrée du musée pour les parents.

Le musée s’adapte aux tout-petits et vous propose de partager un moment en famille Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une visite adaptée pour les tout-petits de 12 à 30 mois accompagnés de leurs parents. Ouvre grand les yeux, écoute, touche et manipule. Viens découvrir le musée par les sens ! Une expérience sensible et esthétique à vivre et partager en famille.

