Programmation du 8 mars : Journée internationale des droits des femmes Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Programmation du 8 mars : Journée internationale des droits des femmes Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 8 février 2023, Bordeaux. Programmation du 8 mars : Journée internationale des droits des femmes 8 février et 8 mars Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Depuis quelques années, le musée est un partenaire fidèle de la Journée internationale des droits des femmes : 12h15 : Regards croisés Avec Viviane Albenga, maîtresse de conférences et docteure en sociologie du genre de l’Université de Bordeaux.

(sans réservation, entrée du musée) 15h-17h : Atelier 7-11ans : Envoyé spécial, reportage au musée : Est-ce un métier de fille, de garçon, les deux ? Les garçons portent-ils des robes ? Quelle éducation pour les demoiselles et les jeunes hommes ? Pars en mission à travers les œuvres du musée et réalise un reportage sur les représentations des inégalités dans l’art.

(sur réservation, 7€ par enfant/réduit 5€ avec la Carte Jeune) 18h : Web-série « Les femmes dans la collection du MusBA » Découvrez 3 nouveaux épisodes consacrés aux artistes femmes de la collection sur la chaîne Youtube du musée @MuseedesBeauxArtsBordeaux. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T10:00:00+00:00 – 2023-03-08T22:30:00+00:00

