Quinzaine de l'égalité et de la diversité Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Gironde

Quinzaine de l'égalité et de la diversité 16 – 24 novembre Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Entrée du musée +5€

Dans le cadre de la 9e édition de la Quinzaine de l'égalité et de la diversité organisée par la Ville de Bordeaux, le musée propose une programmation variée pour tous les publics ! Au programme des visites commentées de notre exposition temporaire « Elles sortent de leur(s) réserve(s). Artistes femmes de la collection » mais aussi une visite commentée-décalée ayant pour thématique le nu au féminin et au masculin.

Une sieste littéraire autour du livre-testament « Les Trois Couleurs de la lumière » de Clémentine Hélène Dufau qui dénonçait déjà les violences faites aux femmes. En partenariat avec les Lecteurs Migrateurs.

Et une visite pour les familles : fille ou garçon même éducation ? Que nous raconte l’histoire de l’art ?

2022-11-16T12:15:00+01:00

2022-11-24T17:15:00+01:00 @F. Deval, Mairie de Bordeaux

Bordeaux Gironde