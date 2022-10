Concert : Ensemble Arioso Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Concert : Ensemble Arioso Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 5 novembre 2022, Bordeaux. Concert : Ensemble Arioso Samedi 5 novembre, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Entrée du musée

L’ensemble Arioso, composé d’artistes issus d’horizons différents, présente une programmation musicale éclectique, du classique avec Mahler ou Gounod au répertoire jazz avec Rogers, Berlin ou Herry. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’ensemble Arioso, composé d’artistes issus d’horizons différents, présente une programmation musicale éclectique, du classique avec Mahler ou Gounod au répertoire jazz avec Rogers, Berlin ou Herry. Tarif : entrée du musée.

Lieu : Hall, aile Bonheur (nord), Musée des Beaux-Arts Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T16:00:00+01:00

2022-11-05T17:00:00+01:00 Ensemble Arioso © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Adresse 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Mériadeck Ville Bordeaux lieuville Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Concert : Ensemble Arioso Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 2022-11-05 was last modified: by Concert : Ensemble Arioso Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 5 novembre 2022 bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde