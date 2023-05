Collectif Füt Füt – Suzie (art du spectacle) Musée des Beaux-Arts d’Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Collectif Füt Füt – Suzie (art du spectacle)
Samedi 13 mai, 20h00, 22h30
Musée des Beaux-Arts d'Angers
Entrée libre

Suzie : artiste entre toiles et bâches. Elle cherche son style sur du Bach au milieu des tâches.

Musée des Beaux-Arts d'Angers
14 rue du musée, 49000 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

Du néolithique à l'art contemporain, de la salle des primitifs à la majestueuse galerie du 18ème siècle, le musée des Beaux-Arts déploie ses collections selon deux parcours permanents :
– Beaux-Arts : 350 peintures, sculptures et objets d'art, du 14ème siècle à nos jours;
– Histoire d'Angers : 550 pièces archéologiques et objets d'art, de la Préhistoire à aujourd'hui.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:40:00+02:00

