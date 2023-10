Cet évènement est passé Spectacle de danse #1 Musée des Beaux-Arts d’Agen Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne Spectacle de danse #1 Musée des Beaux-Arts d’Agen Agen, 13 mai 2023, Agen. Spectacle de danse #1 Samedi 13 mai, 20h00, 21h30 Musée des Beaux-Arts d’Agen Entrée libre Une performance dansée par l’association sportive du collège Félix-Aunac. Musée des Beaux-Arts d’Agen Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 47 23 https://www.musee-agen.fr/ Fondé en 1876, le Musée des beaux-arts d’Agen est situé dans le cœur historique de la ville et logé dans 4 hôtels particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, de Monluc et d’Estrades). Il est ouvert sur de belles cours intérieures. Les collections du musée offrent un large panorama de l’histoire de l’art de la préhistoire au XXIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:10:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:40:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Musée des Beaux-Arts d'Agen Adresse Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen Ville Agen Departement Lot-et-Garonne Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts d'Agen Agen latitude longitude 44.203085;0.615717

Musée des Beaux-Arts d'Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/