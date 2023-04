Visite commentée de l’exposition Trésors Révélés Musée des Beaux-Arts Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Visite commentée de l’exposition Trésors Révélés Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Chartres. Visite commentée de l’exposition Trésors Révélés Samedi 13 mai, 20h00, 21h30, 23h00 Musée des Beaux-Arts 15 personnes maximum par visite Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 90 45 80 http://www.ville-chartres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 90 45 80 »}] Situé dans l’ancien palais des évêques de Chartres, classé au titre des monuments historiques, le musée des beaux-Arts de la ville possède des collections riches et variées, composées de peintures, sculptures et arts décoratifs (du Moyen-âge au XXe siècle), numismatique, instruments de musique et collections extra-européennes. © Musée des Beaux-Arts de Chartres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Ville de Chartres

