Entre art et science : visite à deux voix de l'exposition L'adresse au paysage
Musée des Beaux-Arts Chambéry
Chambéry

Savoie Entre art et science : visite à deux voix de l’exposition L’adresse au paysage Musée des Beaux-Arts Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. Entre art et science : visite à deux voix de l’exposition L’adresse au paysage Samedi 16 septembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Sur inscription En partenariat avec la Galerie Eurêka, le Centre de culture scientifique de la Ville de Chambéry, cette visite à deux voix vous propose de découvrir les glaciers à travers l’exposition L’adresse au paysage, figures de la montagne.

En parcourant les œuvres, nous remonterons l’histoire des glaciers, leur représentation et leur évolution au fil des siècles dans un dialogue entre art et science. Musée des Beaux-Arts Place du Palais de justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 http://musees.chambery.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MuseeBeauxArtsChambery [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 68 58 45 »}, {« type »: « email », « value »: « publics.musees@mairie-chambery.fr »}] Cette halle aux grains, appelée autrefois grenette, était située le long des remparts médiévaux de la cité ducale et bordée par la Leysse, rivière qui se jette dans le lac du Bourget. Ce bâtiment désaffecté dès le XIXe siècle servit de lieu de vote lors de la réunion de la Savoie à la France. Il fut transformé dans les années 1880 en musée-bibliothèque. Le musée des Beaux-Arts invite à la découverte des prestigieuses collections anciennes marquées par l’Italie. C’est à travers l’histoire des collections, l’histoire de la Savoie, mais aussi par la rareté et les qualités exceptionnelles des œuvres que cet ensemble de peintures peut se lire. Aujourd’hui, le musée des Beaux-Arts de Chambéry développe une attractivité nouvelle grâce notamment à son ouverture à l’art contemporain. Parc de stationnement (sous la place.) Gare desservie (à 5 minutes à pied). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

