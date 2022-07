Les glaciers vus par les artistes : quand l’art devient une source scientifique Musée des Beaux- Arts Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Les glaciers vus par les artistes : quand l’art devient une source scientifique Musée des Beaux- Arts, 17 septembre 2022, Chambéry. Les glaciers vus par les artistes : quand l’art devient une source scientifique Samedi 17 septembre, 14h00 Musée des Beaux- Arts

Places limitées, sur inscription 04 79 68 58 45

Visite commentée à deux voix, avec une médiatrice du Musée des Beaux-Arts et Christophe GAUCHON, géographe au laboratoire EDYTEM de l’Université Savoie Mont Blanc Musée des Beaux- Arts Place du Palais de justice 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

04 79 33 75 03 https://www.chambery.fr Parmi les tableaux exposés au Musée des Beaux-Arts, les paysages glaciaires datant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle sont d’un grand intérêt tant sur le plan patrimonial que scientifique. Au-delà de l’apport artistique, la représentation des puissants glaciers du Petit Âge Glaciaire offre de précieuses informations sur l’état des glaciations de cette époque. Découvrez ces œuvres, accompagné d’une médiatrice et d’un scientifique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-17T15:00:00+02:00 Musée des Beaux-Arts Chambéry

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Musée des Beaux- Arts Adresse Place du Palais de justice 73000 Chambéry Ville Chambéry Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Musée des Beaux- Arts Chambéry Departement Savoie

Musée des Beaux- Arts Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Les glaciers vus par les artistes : quand l’art devient une source scientifique Musée des Beaux- Arts 2022-09-17 was last modified: by Les glaciers vus par les artistes : quand l’art devient une source scientifique Musée des Beaux- Arts Musée des Beaux- Arts 17 septembre 2022 Chambéry Musée des Beaux-Arts Chambéry

Chambéry Savoie