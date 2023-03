Danse contemporaine au Musée des beaux-arts de Gaillac Musée des Beaux-Arts Castelnau-de-Lévis Catégories d’Évènement: Castelnau-de-Lévis

Danse contemporaine au Musée des beaux-arts de Gaillac Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis. Danse contemporaine au Musée des beaux-arts de Gaillac Samedi 13 mai, 20h30 Musée des Beaux-Arts Entrée libre Le collectif LA CORDÉE (association LA FABRIQUE) propose une série de trois représentations pour redécouvrir les collections du musée à travers le prisme de la danse

3 représentations à 20h30, 21h15 et 22h Musée des Beaux-Arts Avenue Dom Vayssette, 81600 Gaillac, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 05 63 57 18 25 http://www.ville-gaillac.fr Installé dans un château du 17 siècle au cœur des jardins du Parc de Foucaud qui borde le Tarn, le Musée des Beaux-arts de Gaillac présente une collections de portraits et de paysages de l’Ecole Française des XIXème et XXème siècle, représentatifs des courants classiques, romantiques, post-impressionnistes et nabis, pour la plupart illustrés par des peintres régionaux. Le musée organise toute l’année des expositions temporaires dans les trois salles du sous-sol, anciennes cuisines du château. L’occasion de découvrir le travail d’artistes contemporains ou de réaliser des rétrospectives de peintres ayant marqué l’histoire de l’art, le tout dans un décor de salles voûtées de brique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©La fabrique danse

