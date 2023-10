Yoga | Les Boréales Musée des Beaux-Arts Caen, 24 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les Boréales et le musée des Beaux-Arts de Caen vous invitent à une séance de yoga au rythme des mélodies islandaises. Un voyage chaleureux au cœur des expositions du musée des Beaux-Arts.

Avec Valérie Deschamps et Céline Pannier.

Inscription obligatoire

2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. .

Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Les Boréales and the Musée des Beaux-Arts de Caen invite you to a yoga session to the rhythm of Icelandic melodies. A warm-hearted journey through the Musée des Beaux-Arts exhibitions.

With Valérie Deschamps and Céline Pannier.

Registration required

Les Boréales y el Museo de Bellas Artes de Caen le invitan a una sesión de yoga al ritmo de melodías islandesas. Un cálido viaje al corazón de las exposiciones del Museo de Bellas Artes.

Con Valérie Deschamps y Céline Pannier.

Inscripción obligatoria

Les Boréales und das Musée des Beaux-Arts de Caen laden Sie zu einer Yoga-Sitzung im Rhythmus isländischer Melodien ein. Eine herzliche Reise durch die Ausstellungen des Musée des Beaux-Arts.

Mit Valérie Deschamps und Céline Pannier.

Anmeldung erforderlich

