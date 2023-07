Yoga en plein-air Musée des Beaux-Arts Caen, 26 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Chaque mercredi, une séance en plein-air sur la pelouse derrière le restaurant Mancel avec Céline Pannier.

Yoga’pero : Les séances du 5 juillet et 2 août se terminent autour d’un verre au Mancel.

Toute la programmation estivale du Musée des Beaux-Arts sur leur site internet..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 . .

Musée des Beaux-Arts Rue des Fosses du Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Every Wednesday, an outdoor session on the lawn behind the Mancel restaurant with Céline Pannier.

Yoga?pero: Sessions on July 5 and August 2 end with a drink at Le Mancel.

All the Musée des Beaux-Arts summer program on their website.

Todos los miércoles, sesión al aire libre en el césped detrás del restaurante Mancel con Céline Pannier.

Yoga pero: las sesiones del 5 de julio y del 2 de agosto terminan con una copa en el Mancel.

Toda la programación de verano del Museo de Bellas Artes en su página web.

Jeden Mittwoch eine Sitzung im Freien auf dem Rasen hinter dem Restaurant Mancel mit Céline Pannier.

Yoga?pero: Die Sitzungen am 5. Juli und 2. August enden bei einem Drink im Mancel.

Das gesamte Sommerprogramm des Musée des Beaux-Arts auf ihrer Website.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité