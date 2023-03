19e Nuit des musées Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’Évènement: Brest

2023-05-13 18:00:00 – 2023-05-13 23:30:00

Finistère . Découvrez le musée et ses œuvres à la tombée de la nuit ! Au programme : présentation des projets « La classe, l’œuvre », visites-éclair, ateliers créatifs avec Kuuutch et nocturnes sonores proposées par Hughes Germain de la Coopérative 109. Le programme détaillé sera dévoilé prochainement.

+33 2 98 00 87 96 https://musee.brest.fr/

