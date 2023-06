Atelier chorégraphique avec la compagnie Moi Peau Musée des Beaux-Arts Brest, 17 septembre 2023, Brest.

Atelier chorégraphique avec la compagnie Moi Peau Dimanche 17 septembre, 10h45 Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 8 septembre

Au cours de cet atelier proposé par les interprètes du spectacle Victoire, les participants tenteront d’explorer le rapport de leur propre corps à une œuvre d’art. Poser son regard sur une œuvre d’art, changer son point de vue par rapport à elle grâce au mouvement. S’en inspirer pour instaurer un dialogue avec l’espace et avec l’autre…

Musée des Beaux-Arts 24, rue Traverse, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne Le musée des Beaux-Arts de Brest est le fruit d'une longue histoire.

Ouvert en 1877, il bénéficie de dons, d’achats de la ville, de legs exceptionnels ainsi que des envois de l’État. Détruit en 1941, la construction d’un nouveau musée par Jean-Baptiste Mathon – qui sera inauguré en 1968 – a marqué son histoire récente.

Il conserve aujourd’hui une importante collection de peintures, sculptures et arts graphiques (dessins et estampes) volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Réputé pour la qualité de son fonds, le musée des beaux-arts propose un parcours dans l’art qui privilégie les marines, la peinture d’inspiration bretonne, la peinture d’histoire, la peinture orientaliste, le courant symboliste, l’École de Pont-Aven et les Nabis ainsi qu’une section moderne consacrée aux artistes de l’abstraction. L’accrochage des collections se décline au sein d’un parcours harmonieux dans les galeries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

© Alban Van Wassenhove