Atelier sérigraphie Samedi 13 mai, 19h30, 21h30 Musée des Beaux-Arts

L'association Kuuutch revisite les tableaux nocturnes du musée grâce à un atelier créatif : des cartes postales imprimées en sérigraphie à l'encre phosphorescente.

Musée des Beaux-Arts
24 rue Traverse, 29200 Brest

Dans un bâtiment de la Reconstruction, le musée des Beaux-arts a ouvert ses portes en 1968, au cœur du centre-ville de Brest. Il s'est doté d'une collection originale de 10 000 objets, principalement tournée vers les beaux-arts (peintures, sculptures et arts graphiques) et volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Il dispose également d'une artothèque, unique dans le Finistère, permettant l'expérience inédite de l'« art chez soi ». Tout en proposant au prêt sa collection de 900 œuvres (estampes et photographies), elle permet de compléter l'offre des expositions du musée par un regard sur l'art contemporain.

