Fin : 2024-06-10T11:00:00+02:00 – 2024-06-10T18:00:00+02:00 En 2024, le musée d’Orsay à Paris fait voyager ses oeuvres à travers la France. Du 6 mars au 10 juin, les tableaux impressionnistes signés Monet, Manet et Renoir seront visibles au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

En 1874 débarquait dans le monde artistique le mouvement impressionniste. 150 années que le courant chamboule l'histoire de l'art. Pour fêter cet anniversaire, le Musée d'Orsay souhaite partager son unique collection de tableaux impressionnistes. Plus d'informations sur bordeaux-tourisme.com !

