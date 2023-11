Prière de toucher ! Musée des Beaux Arts Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Prière de toucher ! Musée des Beaux Arts Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. Prière de toucher ! Mercredi 22 novembre, 15h30 Musée des Beaux Arts Entrée du musée + 5euros Prière de toucher ! vous invite à vivre une expérience étonnante et sensorielle de la sculpture. Seul(es) les yeux bandés, touchez, palpez, manipulez ou sentez la pierre, la terre mouillée et la fonte grâce à un dispositif olfactif permettant une immersion au cœur des œuvres.

Pour l’occasion, découvrez les œuvressur des musiques sélectionnées dans la collection de disques vinyles de la bibliothèque de Bordeaux, pour une expérience pus immersive ! Musée des Beaux Arts Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

2023-11-22T15:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00 Festival Hors jeu Enjeu prière de toucher ! Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Musée des Beaux Arts Bordeaux latitude longitude 44.841225;-0.580036

Musée des Beaux Arts Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/