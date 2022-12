Prière de toucher – l’art et la matière Musée des Beaux Arts, 2 juillet 2023, Bordeaux.

Prière de toucher – l’art et la matière 2 juillet 2023 – 7 janvier 2024 Musée des Beaux Arts

Tarif : à partir de 6 €.

Rendez-vous du 2 juin 2023 au 7 janvier 2024 pour découvrir l’exposition « Prière de toucher – l’art et la matière » au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Musée des Beaux Arts 20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Initiée par le musée Fabre de Montpellier, cette exposition inédite, collective et itinérante, présente les reproductions d’œuvres issues de six musées des Beaux-Arts (Montpellier, Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Bordeaux), tous membres de FRAME – FRench American Museum Exchange, un réseau de coopération culturelle qui relie trente-deux grands musées français et nord-américains (États-Unis et Canada).

Prière de toucher ! L’Art et la Matière est une découverte sensible de la figure humaine ainsi que des techniques et matériaux de la sculpture de l’Antiquité jusqu’à l’abstraction au XXe siècle. Construite à partir de quatre modules, elle permet de comprendre la méthodologie du toucher, de présenter divers points de vue sur la sculpture (conservateur, artiste, etc.), d’évoquer les différentes étapes de la réalisation d’une sculpture ou encore de voir avec son corps.

Techniques, matières, sujets, l’oeuvre d’art se révèle autrement et met en éveil nos sens.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00

2024-01-07T18:00:00+01:00