Denis Monfleur, Peuples de pierre 2 juillet 2023 – 7 janvier 2024 Musée des Beaux Arts

Rendez-vous du 2 juin 2023 au 7 janvier 2024 pour explorer le monde artistique de Denis Monfleur dans son exposition « Peuples de Pierre » au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Première exposition personnelle d’envergure en France, Peuples de pierre présente près de 100 œuvres de l’artiste Denis Monfleur (né en 1962 à Périgueux), à la Galerie, au musée des Beaux-Arts et en extérieur dans le jardin de l’hôtel de Ville et sur le parvis de la Galerie.

Jouant sur des formats différents et alternant entre des sculptures puissantes et monumentales de plusieurs tonnes taillées dans les carrières et des pièces de petits formats, « intimes et portatives », l’artiste est l’un des rares de sa génération à perpétuer la tradition ancestrale de la taille directe et à se confronter aux pierres les plus dures. Son travail s’inscrit dans une tradition séculaire de la sculpture, de l’art roman à Giacometti en passant par Michel-Ange, Picasso ou encore Dubuffet.

De formation autodidacte et actif depuis la fin des années quatre-vingt, Denis Monfleur se partage entre son atelier de Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) et celui de son Périgord natal. Après avoir débuté comme praticien de José Subira-Puig et Marcel van Thienen, il développe par la suite une approche personnelle et donne une nouvelle direction à sa carrière en se tournant vers le granit, le basalte ou encore la diorite, avec un travail poussé sur les patines, la polychromie et un travail inédit d’émaillage de lave volcanique.



