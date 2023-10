Cet évènement est passé La Classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux. La Classe, l’œuvre ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts entrée libre Des élèves de l’École Jules Ferry (Caudéran), des lycées Jean Monnet (Blanquefort), Montesquieu et Gustave Eiffel (Bordeaux), deviennent médiateurs au sein de la collection permanente. Musée des Beaux-Arts 20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 20 56 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©MusBA

