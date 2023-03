Exposition : jardins illustrés – le capitulaire de Charlemagne Musée des Beaux-Arts Bernay Catégories d’Évènement: Bernay

Exposition : jardins illustrés – le capitulaire de Charlemagne Musée des Beaux-Arts, 2 juin 2023, Bernay. Exposition : jardins illustrés – le capitulaire de Charlemagne 2 – 4 juin Musée des Beaux-Arts En envoyant aux gouverneurs de ses domaines une liste d’une centaine de plantes, l’empereur Charlemagne va contribuer à façonner durableemnt l’image du « jardin » qui s’imposera progressivement à l’époque médiévale jusqu’à nos jours.

Ce sont précisemment les « zones d’invertitude » qui entourent cette liste qui ont incité deux illustratrices botaniques ; Elisabeth Vitou et Ariane Mercier, entourée d’un groupe d’artistes, à illustrer en toute liberté les plante du capitulaire. Musée des Beaux-Arts Rue Gambetta, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 02 32 46 63 23 http://www.ville-bernay27.fr/le_musee_des_beaux_arts.html Créé à la fin du XIXe siècle, dans l’ancien logis abbatial de Notre-Dame de Bernay, le musée des Beaux-Arts, entre place de la République et jardin de l’abbaye, possède de remarquables collections, dont les faïence de Rouen sont l’un des fleurons. © Musée des Beaux-Arts de Bernay ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

