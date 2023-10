Visite guidée : sieste artistique Musée des beaux-arts Bernay, 13 mai 2023, Bernay.

Visite guidée : sieste artistique Samedi 13 mai, 19h00 Musée des beaux-arts À 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30.

Tout public

Laissez-vous bercer par une sieste artistique qui vous mènera doucement dans les bras de Morphée.

Musée des beaux-arts Place de la République, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 02 32 46 63 23 https://www.bernay27.fr/pole-culture/ Le musée des Beaux-Arts de Bernay abrite des collections où se côtoient les faïences de Rouen, Nevers, Delft et les peintures des écoles italienne, flamande et française des XVIe au XIXe siècle. Une salle est consacrée à l’histoire de la ville, de son abbaye et du musée. Elle préfigure le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Bernay, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

© Abbaye de Bernay – musée des Beaux-Arts Place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

