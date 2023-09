Atelier ludique sur l’art au XIXe siècle Musée des Beaux-Arts Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Atelier ludique sur l’art au XIXe siècle 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts Atelier en accès libre

Les artistes du XIXe siècle ont rivalisé d’ingéniosité et de créativité, donnant naissance à de nombreux courants artistiques. Chacun insuffle un renouveau et rythme ainsi la scène artistique du XIXe siècle. Grâce à vos talents d’observateurs, saurez-vous identifier ces courants et vous en inspirer à votre tour ?

Musée des Beaux-Arts Porte Marie de Bourgogne-Franche-Comté – 6 boulevard Perpreuil / 19 rue Poterne 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 56 92 http://www.beaune.fr Le Musée des Beaux-Arts de Beaune est installé depuis 2002 dans les anciens établissements de vin Calvet. Depuis 2015, l’espace du Musée des Beaux-Arts est scindé en deux parties, l’une réservée aux collections permanentes et l’autre dédiée aux expositions temporaires. Les trésors incontournables des collections sont exposés : peintures flamandes et hollandaises des XVIème et XVIIème siècles, les peintures de Félix Ziem et d’Hippolyte Michaud, deux grands artistes beaunois du XIXème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

